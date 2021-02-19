Бои боксеров с блогерами и возвращение легенд. Почему нам все интереснее фриковые поединки

Выражение "фриковые бои" все чаще мелькает рядом с анонсами соревнований по боксу или смешанным единоборствам (ММА). В ближайшие выходные в Москве состоится боксерское шоу, в рамках которого пройдут не только профессиональные поединки, но и бои непрофессиональных боксеров. Вспоминаем самые громкие фриковые бои последних лет. Казалось бы, зачем такие поединки серьезным организаторам? Кто будет смотреть бой между Александром Емельяненко и тяжелоатлетом Михаилом Кокляевым или между тем же Кокляевым и блогером Артемом Тарасовым? Но подобные поединки вызывают все больший интерес у публики. Зрителю интересна история, когда большой русский мужик (в данном случае Кокляев) приходит из силовых видов спорта и пытается попробовать себя в боксе. Да, Емельяненко заведомо имеет неоспоримое преимущество. Но все мы склонны к вере в чудеса, тем более что в спорте они порой случаются. Вера простого болельщика в то, что "Кокляев сможет", собирает повышенные охваты и разжигает интерес к подобному противостоянию. К сожалению, Кокляев тогда ожидаемо не смог. Но вот вам следующая история преодоления — Михаил не сломался и продолжает заниматься боксом, тренироваться, трансформировать свои мышцы под единоборства.

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В случае с Тарасовым ситуация получилась еще более показательной. Он довольно популярный блогер, который может привлечь к поединкам нецелевую аудиторию, а вместе с ней — дополнительный доход от рекламодателей. Благодаря блогеру бокс включат даже те, кто имеет самое поверхностное представление об этом виде спорта, ведь тут главным становится уже не красота поединка и профессионализм спортсменов, а совсем другое — эмоциональный вызов. Те же рекламодатели с большим интересом выберут бой фриков-непрофессионалов, чем просто хороших, но не медийных и скучных для публики спортсменов. Практика подобных поединков не нова, похожие бои проводили еще в 90-х. Федор Емельяненко боролся с соперниками, которые в разы превосходили его в габаритах. В самом начале становления организации UFC каратист мог подраться с кикбоксером, сумоист — с дзюдоистом и так далее. От Шакила до Макгрегора Фриковые бои — это не только о поединках непрофессионалов, смешении стилей или весовых категорий. Порой на ринг выходят заслуженные легенды спорта, сдувая пыль с истории прошлых противостояний. Да, порой качество таких боев значительно уступает прошлым успехам, но все еще сильна эмоциональная привязка болельщиков к громким именам, реваншам и спорам "а что было бы, если бы встретились легенды разных эпох". В 2009 году легендарный баскетболист Шакил О'Нил согласился на пятираундовый боксерский бой против чемпиона мира по боксу Оскара Де Ла Хойи. Шакила, который вышел под именем Мэнни Шакьяо, готовил знаменитый тренер Фредди Роуч. Не помогло — Де Ла Хойя выиграл по очкам. Каноничный фриковый бой — боксерский поединок между непобежденным Флойдом Мэйуэзером — младшим и ирландским бойцом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конором Макгрегором. По этому событию можно писать учебники по проведению и раскрутке фриковых боев.

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Да, и Мэйуэзер, и Макгрегор — профессиональные спортсмены, одни из лучших представителей бокса и ММА соответственно. Многим задолго до начала поединка было понятно, что встреча вряд ли будет похожа на профессиональные боксерские бои, но интрига этого противостояния активно поддерживалась и организаторами, и фанатами, и самими бойцами.

Макгрегор до боя всячески вызывал Мэйуэзера, даже сделал строчку на костюме, сплошь состоявшую из оскорблений в адрес соперника. Во время поединка, правда, ничего противопоставить легендарному боксеру не смог, Мэйуэзер немного поиграл с оппонентом, как кошка с мышкой, и досрочно завершил поединок. Но главное — финансовая выгода от такого "несерьезного поединка" оказалась феноменальной. Только за этот вечер американский боксер заработал $275 млн, а общая выручка с данного мероприятия превысила $550 млн. Макгрегор при этом получил рекордный для себя гонорар — $85 млн. Возвращение Железного Майка Год пандемии принес миру единоборств еще одно знаковое событие — возвращение легендарного Майка Тайсона, его поединок против Роя Джонса — младшего. Именно таких зрелищ зачастую не хватало людям, засидевшимся в своих квартирах, тем более что эта история совпала с повышением интереса к стриминговым платформам. Возвращение легендарного Железного Майка — эпохальный момент не только для любителей спорта, но и для всего мира.

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