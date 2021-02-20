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Футбол в России

СМИ: "Тамбов" арендовал футболиста "Динамо" Карапузова

В текущем сезоне полузащитник провел пять матчей и не отметился результативными действиями
Владислав Карапузов (на первом плане) Гавриил Григоров/ТАСС
Описание
Владислав Карапузов (на первом плане)
© Гавриил Григоров/ТАСС

ТАСС, 20 февраля. Полузащитник московского футбольного клуба "Динамо" Владислав Карапузов на правах аренды перешел в "Тамбов". Об этом сообщает газета "Спорт-Экспресс".

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Аренда футболиста, которая рассчитана до конца сезона, будет бесплатной для "Тамбова".

Карапузову 21 год, он является воспитанником "Динамо". В текущем сезоне полузащитник провел пять матчей, не отметившись результативными действиями.

"Тамбов" испытывает финансовые проблемы, многомесячные долги по зарплате превышают 150 млн рублей. В пятницу состоялось заседание комиссии по лицензированию Российского футбольного союза, на котором рассматривалась ситуация с "Тамбовом". По его итогам стало известно, что клуб продолжит выступать в чемпионате и Кубке России. В субботу главный тренер "Тамбова" Сергей Первушин сообщил, что клуб договорился о переходах футболистов казанского "Рубина", московских "Динамо" и ЦСКА.

"Тамбов" занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Первый официальный матч команды в 2021 году намечен на 21 февраля. В этот день тамбовчане в Москве сыграют с "Локомотивом" в 1/8 финала Бетсити - Кубка России.

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