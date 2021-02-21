Бой боксеров Федора Чудинова и Айзека Чилембы завершился вничью

ТАСС, 21 февраля. Бой между бывшим чемпионом мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA), обладателем золотого пояса организации россиянином Федором Чудиновым и малавийцем Айзеком Чилембой завершился вничью. Поединок в весовой категории до 76,2 кг прошел в подмосковном Красногорске, по итогам 10 раундов мнения судей разделились - 97-93, 95-95, 94-97.

В послужном списке 33-летнего Чудинова теперь 23 победы (16 нокаутом), два поражения, одна ничья. Он владел титулом чемпиона мира по версии WBA в 2015-2016 годах, один раз его защитил. Золотой пояс WBA завоевал в декабре 2019 года, один раз его защитил. Этот титул дает россиянину право поспорить за пояс чемпиона мира WBA. Титулом суперчемпиона мира WBA в этом весе владеет мексиканец Сауль Альварес, поясом регулярного чемпиона мира - кубинец Давид Морель.

На счету 33-летнего Чилембы 26 побед (10 нокаутом), семь поражений и две ничьих. В последних восьми боях он пять раз уступил соперникам, в том числе российским боксерам Сергею Ковалеву, Дмитрию Биволу и Максиму Власову. Чилемба дважды боксировал за титул чемпиона мира, оба раза проиграв - Ковалеву в 2016 году и Биволу в 2018-м. Малавиец вышел на ринг после более чем годичного перерыва, проведя прошлый поединок в декабре 2019 года и выиграв в Греции у россиянина Александра Кубича решением судей.