Винер-Усманова видит пользу в проигрыше россиянок соперницам из Белоруссии на Гран-при

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Главный тренер сборной России по художественной гимнастике и президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова не считает большой проблемой проигрыш россиянок команде Белоруссии в групповых упражнениях с тремя обручами и двумя парами булав на московском этапе Гран-при. Об этом Винер-Усманова сообщила журналистам.

Команда Белоруссии первенствовала в упражнениях с тремя обручами и двумя парами булав с результатом 36,10 балла, вторыми стали россиянки (35,55), третьими - спортсменки из Эстонии (33,10).

"Звездная болезнь, которая могла появиться после двух месяцев всех выигрышей, могла очень плохо сказаться на головушке и на нашей подготовке. Звездная болезнь разъедает, как коррозия железо или как раковая опухоль, простите за грубое сравнение. Поэтому то, что сегодня произошло, это очень хорошо, с одной стороны", - сказала Винер-Усманова.

"С другой стороны, приятно, что выиграли и команды, которые к нам приехали. Как сказал один умный человек, надо делиться, а Олимпиаду выигрывать. Но по сумме баллов сегодня мы все равно выиграли, у нас же многоборье. Если бы сегодня разыгрывались Олимпийские игры, мы были бы на первом месте", - добавила главный тренер российской команды.

В групповых упражнениях с пятью мячами лучший результат показали россиянки (43,35), второе место заняли гимнастки Белоруссии (37,45), третье - представительницы Узбекистана (35,70).

"Нам нужно еще очень много работать, чтобы выигрывать безапелляционно. Но сегодня моя душенька спокойна", - заключила Винер-Усманова.