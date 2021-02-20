Винер-Усманова: сестры Аверины превратились из акробаток в чувственных девушек

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Многократные чемпионки мира и Европы сестры Арина и Дина Аверины за последний год очень сильно изменились в эмоциональном и психологическом плане. Такое мнение высказала журналистам главный тренер сборной России по художественной гимнастике и президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова.

В пятницу и субботу в рамках московского этапа Гран-при проходил Кубок чемпионок "Газпром" имени Алины Кабаевой. Дина Аверина победила с результатом 109,00 балла. Второе место по итогам Кубка чемпионок заняла Арина Аверина (107,60), третье - еще одна представительница России Лала Крамаренко (104,45).

"Арина и Дина стали женщинами, они стали девушками, они превратились в девушек, которые понимают чувства и любовь, понимают возможность веселья, возможность танцевать. Они раньше были акробатками, а сейчас превратились в настоящих девушек, которые могут выразить все и быть все время разными. Я ими очень довольна", - призналась Винер-Усманова.

"Лала тоже неплохо выступила, но, к сожалению, у меня не хватало времени для работы с ней. Потому что я полностью посвящала себя работе с групповыми упражнениями. Под такую музыку, как "Половецкие пляски", увертюра "Руслан и Людмила", делать было очень сложно, чтобы не впасть в кич и соответствовать великим произведениям. Поэтому приходилось очень много трудиться, чтобы это был настоящий спектакль. Маленькие ошибочки все равно были, но считаю, что на сегодняшний день мы свою задачу выполнили", - добавила главный тренер.