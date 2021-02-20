Гимнастка Дина Аверина выиграла Кубок чемпионок "Газпром" имени Алины Кабаевой в Москве

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Многократная чемпионка мира и Европы по художественной гимнастике Дина Аверина стала обладательницей Кубка чемпионок "Газпром" имени Алины Кабаевой, который разыгрывался с 19 по 20 февраля в рамках московского этапа Гран-при. Гимнастка победила с результатом 109,00 балла.
Победительница Кубка чемпионов "Газпром" имени Алины Кабаевой определялась по сумме индивидуального многоборья. Также по итогам этого турнира определяются участницы воскресных состязаний московского этапа Гран-при на отдельных снарядах.
Второе место по итогам Кубка чемпионов заняла Арина Аверина (107,60), третье - еще одна представительница России Лала Крамаренко (104,45).
Всего за награды Кубка чемпионов "Газпром" имени Алины Кабаевой в личном первенстве боролись 23 гимнастки из 16 стран.