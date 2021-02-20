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Летние олимпийские виды спорта

Гимнастка Дина Аверина выиграла Кубок чемпионок "Газпром" имени Алины Кабаевой в Москве

Второе место заняла ее сестра Арина Аверина
Арина Аверина, Дина Аверина и Лала Крамаренко Альберт Стародубцев/ТАСС
Описание
Арина Аверина, Дина Аверина и Лала Крамаренко
© Альберт Стародубцев/ТАСС

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Многократная чемпионка мира и Европы по художественной гимнастике Дина Аверина стала обладательницей Кубка чемпионок "Газпром" имени Алины Кабаевой, который разыгрывался с 19 по 20 февраля в рамках московского этапа Гран-при. Гимнастка победила с результатом 109,00 балла.

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Победительница Кубка чемпионов "Газпром" имени Алины Кабаевой определялась по сумме индивидуального многоборья. Также по итогам этого турнира определяются участницы воскресных состязаний московского этапа Гран-при на отдельных снарядах.

Второе место по итогам Кубка чемпионов заняла Арина Аверина (107,60), третье - еще одна представительница России Лала Крамаренко (104,45).

Всего за награды Кубка чемпионов "Газпром" имени Алины Кабаевой в личном первенстве боролись 23 гимнастки из 16 стран.

Теги
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