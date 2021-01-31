Гимнастки Аверины рассказали, какие новые программы они подготовили к олимпийскому сезону

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Многократные чемпионки мира и Европы по художественной гимнастике сестры Арина и Дина Аверины очень много работали на тренировках и к олимпийскому сезону значительно обновили соревновательные программы. Об этом спортсменки сообщили журналистам.
"По сравнению с прошлым годом у меня поменялись программы в упражнениях с обручем, мячом и булавами, а лента осталась прежней, - отметила Дина Аверина. - Обруч сейчас я делаю под музыку AC/DC, мяч - под шестую симфонию Чайковского, которую специально для меня скомпоновал Михаил Шехтман. Булавы я делаю под "Фогу". Отрабатываем, дорабатываем новые программы, чтобы все было доведено до идеала к следующему старту".
"Я тоже поменяла три упражнения, - сказала Арина Аверина. - Под обруч мы взяли "Жар-птицу", мяч у нас остался под музыку из фильма "Убить Билла", булавы мы попробовали под Bella chao, а ленту - под "Кармен".
30 и 31 января в рамках юниорского первенства России по художественной гимнастике проходила контрольная тренировка взрослой сборной страны. Свои программы показали неоднократные чемпионки мира сестры Аверины и Екатерина Селезнева, а также Дарья Приданникова, Анастасия Гузенкова, Мария Победушкина, Александра Скубова, Ирина Анненкова, Дария Сергаева, Дарья Трубникова, Анастасия Симакова и Лала Крамаренко.
Ближайшим официальным стартом для российских гимнасток станет московский этап Гран-при, который пройдет во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой с 19 по 21 февраля.