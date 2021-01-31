Гимнастки Аверины рассказали, какие новые программы они подготовили к олимпийскому сезону

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Многократные чемпионки мира и Европы по художественной гимнастике сестры Арина и Дина Аверины очень много работали на тренировках и к олимпийскому сезону значительно обновили соревновательные программы. Об этом спортсменки сообщили журналистам.

"По сравнению с прошлым годом у меня поменялись программы в упражнениях с обручем, мячом и булавами, а лента осталась прежней, - отметила Дина Аверина. - Обруч сейчас я делаю под музыку AC/DC, мяч - под шестую симфонию Чайковского, которую специально для меня скомпоновал Михаил Шехтман. Булавы я делаю под "Фогу". Отрабатываем, дорабатываем новые программы, чтобы все было доведено до идеала к следующему старту".