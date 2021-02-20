Гимнастка Дина Аверина призналась на турнире в Москве, что очень скучала по зрителям

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Победительница Кубка чемпионок "Газпром" имени Алины Кабаевой Дина Аверина очень скучала по соревнованиям со зрителями. Об этом она сообщила журналистам.

"Мы очень скучали по соревнованиям со зрителями, когда ты выходишь на ковер, а тебя поддерживает публика. Вчера и сегодня я выходила, когда сил было мало. Но меня так поддерживала публика, что старалась как можно лучше показать свою программу", - сказала Дина Аверина.

"Почему сил было мало? Были тренировки, но и организм уже отвык от соревнований, так как было мало стартов", - добавила спортсменка.

Дина победила с результатом 109,00 балла. Второе место по итогам Кубка чемпионок заняла Арина Аверина (107,60), третье - еще одна представительница России Лала Крамаренко (104,45).

Победительница Кубок чемпионов "Газпром" имени Алины Кабаевой определялась по сумме индивидуального многоборья. Также по итогам этого турнира определяются участницы воскресных состязаний московского этапа Гран-при с отдельными снарядами.