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Футбол в России

Футболисты "Сочи" победили "Краснодар" и вышли в четвертьфинал Кубка России

Встреча завершилась со счетом 2:1
Антон Заболотный Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Описание
Антон Заболотный
© Дмитрий Феоктистов/ТАСС

КРАСНОДАР, 21 февраля. /ТАСС/. Футболисты "Сочи" со счетом 2:1 обыграли "Краснодар" в матче 1/8 финала Бетсити Кубка России по футболу. Встреча прошла в Краснодаре.

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В составе "Сочи" голы забили Антон Заболотный (52-я минута) и Жоаозиньо (67), ранее выступавший за "Краснодар". У хозяев отличился Тонни Вильена (81).

Соперник "Сочи" по четвертьфиналу определится по итогам жеребьевки.

26 февраля после зимней паузы возобновится Тинькофф - Российская премьер-лига (РПЛ). "Краснодар" в 20-м туре чемпионата страны 28 февраля дома сыграет с екатеринбургским "Уралом", "Сочи" днем ранее примет тульский "Арсенал". 25 февраля "Краснодар" на выезде проведет ответный матч 1/16 финала против "Динамо" из Загреба, первая встреча между командами завершилась победой хорватского клуба со счетом 3:2.

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