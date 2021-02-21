Федерация баскетбола обсудит новый контракт Базаревича после отбора на Игры

МОСКВА, 21 февраля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российская федерация баскетбола (РФБ) подведет итоги работы главного тренера мужской сборной Сергея Базаревича после квалификационного турнира к Олимпийским играм, тогда же будет решен вопрос о новом контракте. Об этом ТАСС рассказал президент РФБ Андрей Кириленко.

В воскресенье сборная России матчем против сборной Эстонии завершает выступление в отборочном турнире к чемпионату Европы, куда пробилась досрочно.

"Базаревич доработает до олимпийской квалификации, это точно. А дальше будем смотреть и обсуждать работу и новое соглашение, - сказал Кириленко. - На сегодняшний день я благодарен Сергею Базаревичу за тот путь, что сборной удалось пройти. Из тех составов национальной команды, что у него были, он всегда выжимал максимальный результат".

Отборочные турниры к Олимпийским играм в Токио пройдут в Канаде, Хорватии, Литве и Сербии. Россияне будут играть в хорватском Сплите, где поборются за выход в группе А с командами Мексики и Германии. Квалификационный турнир с участием сборной России состоится с 29 июня по 4 июля. Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года.