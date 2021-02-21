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Чемпионат мира по биатлону

Елисеев заявил о возможности создания тренировочной группы с Логиновым

Биатлонист считает, что наличие спарринг-партнера пойдет на пользу

БЛЕД /Словения/, 21 февраля. /ТАСС/. Российский биатлонист Матвей Елисеев не исключает, что при подготовке к следующему сезону будет тренироваться вместе с чемпионом мира Александром Логиновым. Об этом он рассказал журналистам после окончания чемпионата мира в Поклюке.

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Логинов и Елисеев последние годы тренируются отдельно от сборной по тренировочным планам своих личных тренеров.

"Я думаю над тем, чтобы по ходу подготовки периодически присоединяться к команде, - сказал Елисеев, говоря о следующем сезоне. - Это позволит мне спарринговать, что должно помочь исправить ошибки в стрельбе, которые есть во время контактной борьбы. Или было бы хорошо, если бы кто-то согласился тренироваться со мной по планам моего тренера, но не думаю, что кто-то согласится на такое".

"Сложно сказать, кого бы я выбрал, но нужен человек, за которым я бы тянутся. Логинов? Есть такая мысль, но у нас сильно разнятся планы, во всяком случае в этом году. Посмотрим, что будет в следующем, но такой вариант он и сам считает интересным. Думаю, ему это тоже будет полезно".

Елисеев отметил, что если биатлонисты договорятся тренироваться вместе, то тренировочные планы должны быть похожими, поскольку необходимо будет проводить совместные скоростные и стрелковые тренировки. "Но пока это все мысли", - заметил он.

Российские биатлонисты на чемпионате мира завоевали одну медаль - бронзу в мужской эстафете.

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