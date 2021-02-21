Медведев заявил, что с удовольствием выступит на Олимпиаде в Токио, если она состоится

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Участие в Олимпиаде всегда было мечтой российского теннисиста Даниила Медведева, если Игры в Токио состоятся в этом году, то он на них с удовольствием выступит. Об этом Медведев рассказал журналистам, отвечая на вопрос ТАСС.

В воскресенье Медведев в финале Открытого чемпионата Австралии уступил сербу Новаку Джоковичу со счетом 5:7, 2:6, 2:6.

"В теннисе же, в отличие от других видов спорта, на Олимпиаду попадают по рейтингу. И может быть не больше четырех [теннисистов] от страны - если от России будет четверо, это будет огромный успех, - сказал Медведев. - Не факт, что какая-то другая страна сможет добиться такого. Чем больше нас будет, тем больше шансов на медали".

Олимпиада в Токио должна пройти с 23 июля по 8 августа. Основным олимпийским квалификационным критерием станут позиции игроков в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), опубликованном 7 июня. Игроки, которые попадут в число 56 лучших теннисистов, имеют первоочередное право выступить на Играх, но при этом от каждого национального олимпийского комитета в Японию могут поехать не более четырех теннисистов, выступающих в мужском одиночном разряде. Также будущие олимпийцы должны были входить в состав национальной команды в розыгрыше Кубка Дэвиса в 2019 или 2020 году.

"Если Олимпиада будет проводиться, то это будет в моем календаре, я всегда мечтал сыграть на Играх", - добавил Медведев.