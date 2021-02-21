{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Чемпионат мира по биатлону

Латыпов оценил свое выступление на чемпионате мира по биатлону

Россиянин завоевал в Поклюке свою первую медаль мирового первенства

БЛЕД /Словения/, 21 февраля. /ТАСС/. Российский биатлонист Эдуард Латыпов остался доволен своим выступлением на чемпионате мира в Поклюке. Об этом он заявил журналистам после масс-старта - заключительной гонки на турнире.

На эту тему
Российские биатлонисты заняли седьмое место в медальном зачете чемпионата мира

Латыпов на чемпионате мира показал лучший карьерный результат в личной гонке (седьмое место) и завоевал бронзу в эстафете - единственную награду российской команды на турнире.

"Поклюку покидаю с положительными эмоциями, для меня это был первый полноценный чемпионат мира, на котором мне удалось показать хорошие результаты, - сказал Латыпов. - Есть еще куда расти, прогрессировать и работать дальше, исправляя ошибки и недочеты, что должно позволить выйти на еще более высокий уровень".

26-летний спортсмен отметил, что в субботу после эстафеты получил в социальных сетях много приятных сообщений. "Прибавлялось подписчиков, и сообщений пришло много. Пока не было времени все прочитать, но все они положительные", - добавил он.

Теги
Чемпионат мира по биатлону
Футбол в России
Тренер "Тамбова" заявил, что для полноценной команды нужны еще три-четыре футболиста
Сергей Первушин считает, что в клубе может быть создан боеспособный коллектив
Читать полностью