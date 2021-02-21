Латыпов оценил свое выступление на чемпионате мира по биатлону

БЛЕД /Словения/, 21 февраля. /ТАСС/. Российский биатлонист Эдуард Латыпов остался доволен своим выступлением на чемпионате мира в Поклюке. Об этом он заявил журналистам после масс-старта - заключительной гонки на турнире.

Латыпов на чемпионате мира показал лучший карьерный результат в личной гонке (седьмое место) и завоевал бронзу в эстафете - единственную награду российской команды на турнире.

"Поклюку покидаю с положительными эмоциями, для меня это был первый полноценный чемпионат мира, на котором мне удалось показать хорошие результаты, - сказал Латыпов. - Есть еще куда расти, прогрессировать и работать дальше, исправляя ошибки и недочеты, что должно позволить выйти на еще более высокий уровень".

26-летний спортсмен отметил, что в субботу после эстафеты получил в социальных сетях много приятных сообщений. "Прибавлялось подписчиков, и сообщений пришло много. Пока не было времени все прочитать, но все они положительные", - добавил он.