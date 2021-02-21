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Футбол в России

Тренер "Тамбова" заявил, что для полноценной команды нужны еще три-четыре футболиста

Сергей Первушин считает, что в клубе может быть создан боеспособный коллектив

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Футбольному клубу "Тамбов" необходимы еще три-четыре игрока для создания полноценной команды. Такое мнение журналистам высказал главный тренер Сергей Первушин.

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"Тамбов", несмотря на финансовые проблемы, решением комиссии по лицензированию Российского футбольного союза (РФС), сумел продолжить участие в Бетсити Кубке России и Тинькофф - Российской премьер-лиге (РПЛ).

"Тут все зависит от нас - если будем хорошо играть, появятся спонсоры, почему нет. Кроме того, есть возможность дозаявить игроков, которые выразят желание за нас поиграть, - сказал Первушин. - Нам нужны еще где-то три-четыре игрока, чтобы создать полноценную команду. Думаю, мы способны создать боеспособный коллектив".

Большинство игроков "Тамбова" из-за тяжелого финансового положения покинули клуб. "Все знают нашу ситуацию, говорить о сыгранности в наших рядах не приходится. Мы провели всего два теоретических занятия, благодарен ребятам, которые приехали к нам, благодарен РФС, который спас команду. Нам клуб очень дорог, и тот факт, что мы играем в РПЛ, - для нас это уже история", - отметил он.

"Рассматриваем ли мы вариант приглашения в команду [Владимира] Быстрова, [Динияра] Билялетдинова и [Сергея] Чепчугова? Наверное, нет. Все-таки хочется поработать с молодежью из топ-клубов РПЛ. Спасибо огромное всем клубам, которые отдали нам своих молодых ребят", - добавил Первушин.

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