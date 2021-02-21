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Футбол в России

"Локомотив" разгромил "Тамбов" и вышел в четвертьфинал Кубка России по футболу

Встреча завершилась со счетом 3:0
Главный тренер "Локомотива" Марко Николич и нападающий Эдер Антон Новодережкин/ТАСС
Описание
Главный тренер "Локомотива" Марко Николич и нападающий Эдер
© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Московский "Локомотив" одержал победу над "Тамбовом" со счетом 3:0 в домашнем матче 1/8 финала Бетсити Кубка России по футболу.

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Забитыми мячами отметились Пабло (27-я минута), Франсуа Камано (58) и Гжегож Крыховяк (82, с пенальти). Пабло и Камано забили свои первые голы за "Локомотив", причем для Пабло этот матч стал первым официальным в составе железнодорожников, он перешел в "Локомотив" этой зимой. Камано играет за красно-зеленых с лета 2020 года.

"Тамбов" испытывает финансовые проблемы, многомесячные долги по зарплате превышают 150 млн рублей. В пятницу состоялось заседание комиссии по лицензированию Российского футбольного союза, на котором рассматривалась ситуация с "Тамбовом". По его итогам стало известно, что клуб продолжит выступать в чемпионате и Кубке России.

Соперник "Локомотива" по четвертьфиналу Кубка России определится в результате жеребьевки. Матчи следующей стадии турнира запланированы на 2-3 марта.

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