Гендиректор "Сочи" отметил, что команду не стоит недооценивать

МОСКВА, 21 февраля. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Вышедший в четвертьфинал Бетсити Кубка России футбольный клуб "Сочи" не нужно недооценивать, несмотря на то, что команда проводит в Тинькофф - Российской премьер-лиге (РПЛ) второй сезон. Об том ТАСС заявил генеральный директор сочинцев Дмитрий Рубашко.

"Сочи" в воскресенье на выезде обыграл "Краснодар" со счетом 2:1 в 1/8 финала Кубка России. Соперник команды по следующей стадии турнира определится 23 февраля, когда пройдет жеребьевка.

"Очень хорошая игра, понравилась. После подготовки [к возобновлению сезона] команда выглядела хорошо, проявила характер. Уже настроены к возобновлению чемпионата", - сказал Рубашко.

"Краснодар" выглядел не лучшим образом? Это сильная, солидная, очень хорошая команда, они играли очень неплохо, как и "Сочи", - отметил собеседник агентства. - Была равная игра, обоюдоострая. Да, "Сочи" второй сезон в премьер-лиге, но зачем команду недооценивать?"

Также генеральный директор "Сочи" отметил, что соперник смотрелся хорошо, несмотря на то, что 18 февраля сыграл в первом матче 1/16 финала Лиги Европы против хорватского "Динамо" из Загреба (2:3). "Игроки мотивированы и в каждом матче готовы биться за победу. У "Краснодара" несколько дней назад была непростая игра, они выглядели очень хорошо", - подчеркнул он.

Рано говорить о жеребьевке

В четвертьфинал Кубка России помимо "Сочи" вышли тульский "Арсенал", а также московские "Динамо", ЦСКА и "Локомотив". В еще одном воскресном матче "Ростов" встречается с "Ахматом". На 22 февраля были запланированы две игры - "Химки" - "Крылья Советов" и "Уфа" - "Урал". Встреча в столице Башкортостана была перенесена на 3 марта из-за плохой погоды.

"Мы ставим для себя задачи от игры к игре, - сказал Рубашко, отвечая на вопрос о целях в Кубке России. - Парни максимально мотивированы, чтобы выигрывать в каждом матче, будь это кубок или чемпионат. Мы ехали за победой, и слава богу, все случилось так. Сейчас все мысли о начале чемпионата".

"Что нам сейчас думать о жеребьевке? Завтра еще будет матч. Как пройдет жеребьевка, так и пройдет. Повторюсь, нельзя недооценивать любую команду", - резюмировал гендиректор "Сочи".