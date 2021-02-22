Худяков: "Тамбов" не вышел бы в РПЛ, если сразу была бы понятна ситуация со стадионом

ТАСС, 22 февраля. Спортивный директор футбольного клуба "Тамбов" Павел Худяков заявил, что не стал бы выводить команду в Российскую премьер-лигу (РПЛ), если бы изначально было понимание, что "Тамбов" не проведет ни одного матча в своем городе. Комментарий Худякова приводит газета "Спорт-Экспресс" .

"Тамбов" играет в РПЛ с сезона-2019/20. Домашние матчи команда проводила в Саранске и Нижнем Новгороде. Домашний стадион "Спартак", на котором команда играла в Футбольной национальной лиге (ФНЛ) в сезоне-2018/19, находится на реконструкции в связи с несоответствием требованиям РПЛ.

"Конечно, я очень хотел, чтобы болельщик увидел ФК "Тамбов" в премьер-лиге на стадионе в нашем родном городе, планировали это, - сказал Худяков. - Скажу вам честно: если бы изначально у меня было понимание, что мы никогда не сыграем дома в РПЛ, я бы не выводил "Тамбов" в элитный дивизион, не допустил бы такого. Играли бы в ФНЛ при своих болельщиках. Потому что два года наши зрители не видят воочию свою команду, у меня слов нет".

"Тамбов" испытывает финансовые проблемы, многомесячные долги по зарплате превышают 150 млн рублей. В пятницу состоялось заседание комиссии по лицензированию Российского футбольного союза, на котором рассматривалась ситуация с "Тамбовом". По его итогам стало известно, что клуб продолжит выступать в чемпионате и Кубке России.