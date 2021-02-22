Худяков: "Тамбов" может остаться в РПЛ на следующий сезон, если найдет инвестора

"Надо смотреть на вещи реально. Остаться в премьер-лиге на будущий сезон можно только при одном условии. Если за эти три месяца найдется спонсор, инвестор, которому будет интересна команда и который готов покрыть все долги", - сказал Худяков.

ТАСС, 22 февраля. Футбольный клуб "Тамбов" продолжит выступать в Тинькофф - Российской премьер-лиге (РПЛ) только при условии, что найдется инвестор. Об этом сообщил спортивный директор тамбовчан Павел Худяков, комментарий которого приводит газета "Спорт-Экспресс" .

На вопрос о том, как поступит руководство, если инвестор не будет найден, Худяков ответил, что клуб ждет банкротство. "Конечно, тогда команда по окончании сезона снимется, и если финансовая ситуация в корне не изменится, то клуб ждет банкротство, но мы все-таки надеемся, что до этого не дойдет. Поэтому и пытаемся доиграть сезон - нам важны эти месяцы, чтобы найти инвестора. Будем использовать любой шанс, возможность, чтобы "Тамбов" не исчез с футбольной карты, как в свое время "Амкар", "Тосно", - сказал спортивный директор тамбовчан.

"Да, можно было бы теоретически и сейчас черту подвести под нашим клубом, но мы по-прежнему верим, что "Тамбов" будет жить. Большое спасибо хочется сказать РФС [Российскому футбольному союзу] и РПЛ. Они очень многое сделали, чтобы мы продолжили сезон", - добавил он.

"Тамбов" испытывает финансовые проблемы, многомесячные долги по зарплате превышают 150 млн рублей. В пятницу состоялось заседание комиссии по лицензированию Российского футбольного союза, на котором рассматривалась ситуация с "Тамбовом". По его итогам стало известно, что клуб продолжит выступать в чемпионате и Кубке России. При этом клуб смог обеспечить условия для временного снятия запрета на обновление заявки, реструктуризировав свою задолженность.

Несмотря на то что первоочередные проблемы "Тамбова" решены, дальнейшее его будущее остается неясным. С нынешними инфраструктурой и финансированием клуб не сможет выступать в РПЛ, даже если сохранит место по спортивному принципу. 11 февраля Худяков в разговоре с ТАСС допустил возможность переезда команды в Саранск на постоянной основе. По его словам, обязательным условием для этого является отсутствие долгов.