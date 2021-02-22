"Крылья Советов" в большинстве разгромили "Химки" и вышли в четвертьфинал Кубка России

ХИМКИ /Московская область/, 22 февраля. /ТАСС/. Самарские "Крылья Советов" одержали победу над подмосковными "Химками" со счетом 4:0 в гостевом матче 1/8 финала Бетсити Кубка России по футболу.

ЦСКА и "Локомотив" вышли в четвертьфинал Кубка России по футболу

Осталось два неизвестных. ЦСКА и "Локомотив" вышли в четвертьфинал Кубка России по футболу

На восьмой минуте с пенальти забил Иван Сергеев, также отличились Дмитрий Цыпченко (67-я минута), Егор Голенков (89) и Никита Чернов (90+3). На 19-й минуте за фол последней надежды с поля был удален защитник "Химок" Михаил Тихонов.

Перед началом матча температура воздуха составляла минус 11 градусов.

Соперник "Крыльев Советов" по четвертьфиналу Кубка России определится в результате жеребьевки. Матчи следующей стадии турнира запланированы на 2-3 марта.

26 февраля после зимней паузы возобновится Тинькофф - Российская премьер-лига (РПЛ). "Химки" 27 февраля примут "Уфу", "Крылья Советов" в тот же день в гостях сыграют с "Нижним Новгородом" в рамках 27-го тура Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Самарский клуб стал единственным представителем ФНЛ в четвертьфинале Кубка России.