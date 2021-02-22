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Футбол в России

Исполком РФС рассмотрит вопрос о переносе матчей 1/4 финала Кубка России на 7-8 апреля

Изначально встречи были запланированы на 2-3 марта

ТАСС, 22 февраля. Комиссия по проведению матчей Бетсити Кубка России по футболу предложила исполкому Российского футбольного союза (РФС) перенести матчи четвертьфинала турнира на 7-8 апреля. Об этом сообщает пресс-служба РФС.

Изначально встречи 1/4 финала были запланированы на 2-3 марта. На данный момент определились семь из восьми участников четвертьфинала, еще один определится в матче между "Уфой" и екатеринбургским "Уралом", который должен был состояться 22 февраля, но был перенесен на 3 марта из-за погоды.

В сообщении РФС отмечается, что согласно регламенту жеребьевка четвертьфинала должна состояться в течение трех дней после 3 марта. Поэтому исполкому РФС было предложено перенести проведение четвертьфинальных матчей на 7-8 апреля. Этот вопрос будет рассмотрен 26 февраля на заседании исполкома.

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Российский футбол
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