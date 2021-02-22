Жеребьевка четвертьфинала Кубка России по футболу пройдет после матча "Уфа" - "Урал"

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Жеребьевка четвертьфинальной стадии Бетсити Кубка России по футболу пройдет в течение трех дней после матча 1/8 финала между "Уфой" и екатеринбургским "Уралом". Об этом ТАСС сообщил директор службы коммуникаций Российского футбольного союза Кирилл Мельников.

Матч "Уфа" - "Урал" был запланирован на 22 февраля, однако был перенесен на 3 марта из-за погоды. Жеребьевка четвертьфинала должна была пройти 23 февраля.

"Жеребьевка 1/4 финала Кубка России состоится в течение трех дней после матча "Уфа" - "Урал", - сказал Мельников.

На данный момент известны семь из восьми участников стадии четвертьфинала Кубка России - тульский "Арсенал", грозненский "Ахмат", "Сочи", московские "Динамо", "Локомотив", ЦСКА, самарские "Крылья Советов". Встречи этой стадии турнира были запланированы на 2-3 марта.