Терюшков: "Химки" после поражения в Кубке России сосредоточатся на сохранении места в РПЛ

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Подмосковные "Химки" после поражения в гостевом матче 1/8 финала Бетсити Кубка России по футболу от самарского клуба "Крылья Советов" сконцентрируют свои силы на сохранении позиций в РПЛ. Об этом ТАСС сообщил министр спорта Московской области Роман Терюшков.

В понедельник "Крылья Советов" одержали победу над "Химками" со счетом 4:0. На 19-й минуте за фол последней надежды с поля был удален защитник "Химок" Михаил Тихонов.

"Теперь будем готовиться к игре с "Уфой", играем дома, в Химках, - рассказал Терюшков. - Расслабляться смысла нет, и нашей основной задачей остается 10-12 место в РПЛ, надо на этом сосредоточиться. Да, проигрыш не добавляет настроения, но без поражений не бывает побед".

"Всегда бывают такие игры, и к этому нужно быть готовыми, это футбол. Сегодня мы проиграли, было ненужное удаление, пенальти, мы не смогли перестроиться. "Крылья" поздравляем с победой, хорошая команда, отличная игра, показали зрелищный, интересный, быстрый футбол, а мы сегодня были слабее, вдесятером бороться было трудно".

26 февраля после зимней паузы возобновится Тинькофф - Российская премьер-лига (РПЛ). "Химки" 27 февраля примут "Уфу", "Крылья Советов" в тот же день в гостях сыграют с "Нижним Новгородом" в рамках 27-го тура Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ).