"Краснодар" арендовал футболиста "Монпелье" Ойонго

Арендное соглашение рассчитано до конца сезона.

Ойонго выступал за "Монпелье" с 2018 года. Также он играл за канадский "Монреаль", американский "Нью-Йорк Ред Буллз" и камерунский "Котон Спорт". На счету 29-летнего защитника 36 матчей в составе сборной Камеруна, в которых он забил два гола. В 2017 году Ойонго стал обладателем Кубка африканских наций.

Ближайший матч "Краснодар" проведет 25 февраля в гостях против "Динамо" из Загреба. Первая встреча 1/16 финала Лиги Европы завершилась победой хорватского клуба со счетом 3:2. В 20-м туре Тинькофф - Российской премьер-лиги "Краснодар" 28 февраля дома сыграет с екатеринбургским "Уралом".