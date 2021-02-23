Тренер "Рейнджерс" поддержал Панарина после обвинений в избиении девушки

ТАСС, 23 февраля. Главный тренер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Рейнджерс" Дэвид Куинн выразил поддержку российскому нападающему команды Артемию Панарину после обвинений в избиении девушки. Комментарий Куинна приводит в Twitter журналист газеты USA Today Винс Меркольяно.

Ранее бывший главный тренер подмосковного "Витязя" Андрей Назаров в интервью "Комсомольской правде" сообщил, что Панарин, будучи игроком "Витязя", в декабре 2011 года несколько раз ударил 18-летнюю гражданку Латвии.

"Он тот, о ком мы очень заботимся, - сказал Куинн. - Это выходит далеко за рамки хоккея. Мы будем поддерживать Панарина".

Ранее с поддержкой Панарина выступила НХЛ. "Рейнджерс" заявили, что россиянин отрицает обвинения в свой адрес, но будет вынужден на некоторое время покинуть команду.