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Лига Европы

УЕФА открыл дело в отношении "Црвены Звезды" по поводу оскорблений в адрес Ибрагимовича

18 февраля сербские фанаты в матче Лиги Европы оскорбляли форварда, имеющего боснийские корни
Златан Ибрагимович AP Photo/Darko Vojinovic
Описание
Златан Ибрагимович
© AP Photo/Darko Vojinovic

ТАСС, 23 февраля. Дисциплинарный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) назначил инспектора для проведения расследования инцидентов, произошедших 18 февраля во время матча 1/16 финала Лиги Европы между сербской "Црвеной Звездой" и итальянским "Миланом" (2:2). Об этом сообщается на официальном сайте УЕФА.

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Встреча проходила в Сербии. Болельщики "Црвены Звезды" в ходе игры скандировали в адрес Ибрагимовича слово "балиджа", данный термин является серьезным оскорблением и в течение многих лет используется сербскими националистами для оскорбления боснийских мусульман. 39-летний шведский нападающий является сыном боснийского мусульманина и хорватки.

Ибрагимович вернулся в "Милан" зимой 2020 года. В нынешнем сезоне он провел 19 матчей и отметился 16 голами.

Ибрагимович на протяжении карьеры выигрывал чемпионаты Нидерландов ("Аякс"), Италии ("Интер", "Милан"), Испании ("Барселона"), Франции (ПСЖ), кубки и суперкубки этих стран. В Англии форвард выступал за "Манчестер Юнайтед", в составе которого стал победителем Лиги Европы. За сборную Швеции провел 116 матчей и забил 62 гола. Он является лучшим бомбардиром в истории национальной команды.

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