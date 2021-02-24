СМИ: НХЛ не начнет расследование ситуации с Панариным без наличия явных доказательств

Ранее бывший главный тренер подмосковного "Витязя" Андрей Назаров в интервью "Комсомольской правде" сообщил, что Панарин, будучи игроком "Витязя", в декабре 2011 года несколько раз ударил 18-летнюю гражданку Латвии. НХЛ поддержала россиянина, клуб и агент игрока отвергли обвинения в его адрес, а сам Панарин взял отпуск и не примет участие в ближайших матчах.

ТАСС, 24 февраля. Национальная хоккейная лига (НХЛ) не будет начинать свое независимое расследование ситуации с российским нападающим "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемием Панариным без наличия явных доказательств его вины. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на издание New York Post.

"НХЛ не начала независимое расследование обвинений против Панарина и не намерена этого делать без достоверных доказательств того, что данный инцидент имел место", - сообщает журналист New York Post Ларри Брукс.

Панарину 29 лет, он перешел в "Рейнджерс" в 2019 году, заключив семилетний контракт на $81,5 млн, что сделало его самым высокооплачиваемым россиянином в НХЛ. По итогам прошлого сезона Панарин набрал 95 (32 шайбы + 63 передачи) очков и был номинирован на призы лучшему игроку сезона по версии ассоциации журналистов и по версии хоккеистов, но обеих наград удостоился немецкий форвард "Эдмонтона" Леон Драйзайтль. Ранее в НХЛ Панарин выступал за "Коламбус" (2017-2019) и "Чикаго" (2015-2017). По итогам сезона-2015/16 он стал обладателем "Колдер Трофи" (приз лучшему новичку по итогам регулярного чемпионата НХЛ), набрав 77 (30+47) очков в 80 матчах, всего в лиге нападающий провел 405 матчей, набрав 433 (153+280) очка.

В Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) Панарин играл за "Витязь" (2008-2012 и 2012-2013), казанский "Ак Барс" (2012) и петербургский СКА (2013-2015), с которым в 2015 году стал обладателем Кубка Гагарина. За сборную России провел 33 матча, набрав 44 (16+28) очка. Панарин является победителем молодежного чемпионата мира, серебряным и двукратным бронзовым призером взрослых мировых первенств.