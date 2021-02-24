"Йокерит" будет проводить домашние матчи в плей-офф КХЛ на аренах соперников

"Плей-офф - это испытание не только для самих игроков, но и логистических служб клубов, - сказал президент КХЛ Алексей Морозов. - В любой момент серия может вернуться на площадку соперника на пятый, шестой или седьмой матчи, а в условиях пандемии и ограничений работа в данном направлении стала бы вдвойне сложной. Мы благодарны "Йокериту" за такое непростое решение, уверены, что команда будет чувствовать себя в России как дома и покажет свой лучший хоккей. Надеемся, что в следующем сезоне команда сможет как и раньше играть на переполненной "Хартвалл-Арене".

"Йокерит" занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 71 очко в 59 матчах.