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КХЛ

"Йокерит" будет проводить домашние матчи в плей-офф КХЛ на аренах соперников

С конца ноября клуб проводил домашние матчи регулярного чемпионата на "Хартвалл-Арене" в Хельсинки без зрителей
Игроки "Йокерита" Михаил Джапаридзе/ТАСС
Описание
Игроки "Йокерита"
© Михаил Джапаридзе/ТАСС

ТАСС, 24 февраля. Хельсинкский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Йокерит" будет проводить домашние матчи плей-офф на аренах соперников. Об этом сообщает пресс-служба КХЛ.

С конца ноября "Йокерит" проводил домашние матчи регулярного чемпионата на "Хартвалл-Арене" в Хельсинки без зрителей.

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"Плей-офф - это испытание не только для самих игроков, но и логистических служб клубов, - сказал президент КХЛ Алексей Морозов. - В любой момент серия может вернуться на площадку соперника на пятый, шестой или седьмой матчи, а в условиях пандемии и ограничений работа в данном направлении стала бы вдвойне сложной. Мы благодарны "Йокериту" за такое непростое решение, уверены, что команда будет чувствовать себя в России как дома и покажет свой лучший хоккей. Надеемся, что в следующем сезоне команда сможет как и раньше играть на переполненной "Хартвалл-Арене".

"Йокерит" занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 71 очко в 59 матчах.

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