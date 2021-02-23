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КХЛ

"Спартак" стал последним участником плей-офф Континентальной хоккейной лиги

"Витязь" проиграл "Йокериту" и потерял шансы догнать красно-белых
Хоккеисты "Спартака" Александр Щербак/ТАСС
Описание
Хоккеисты "Спартака"
© Александр Щербак/ТАСС

ТАСС, 23 февраля. Московский "Спартак" после поражения подольского "Витязя" от хельсинкского "Йокерита" вышел в плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

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Матч регулярного чемпионата КХЛ между "Йокеритом" и "Витязем" завершился со счетом 3:2. Ранее во вторник "Спартак" разгромил "Сочи" (6:1). Благодаря данным результатам красно-белые досрочно обеспечили себе место в плей-офф.

"Спартак" набрал 62 очка в 58 матчах, у его ближайшего преследователя "Витязя" 57 очков в 58 играх. Командам осталось провести по две встречи в регулярном чемпионате, "Витязь" потерял шансы обогнать московский клуб.

Ранее в плей-офф КХЛ от Западной конференции вышли московский ЦСКА, санкт-петербургский СКА, московское "Динамо", ярославский "Локомотив", "Йокерит", минское "Динамо" и череповецкая "Северсталь". От Востока в плей-офф сыграют казанский "Ак Барс", омский "Авангард", магнитогорский "Металлург", уфимский "Салават Юлаев", челябинский "Трактор", нурсултанский "Барыс", екатеринбургский "Автомобилист" и нижегородское "Торпедо". Таким образом, определились все участники 1/8 финала Кубка Гагарина.

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В середине января, после поражения от ЦСКА, которое стало для "Спартака" третьим подряд в КХЛ, на скамейке красно-белых появился генеральный менеджер клуба Алексей Жамнов, после чего "Спартак" в 10 матчах одержал шесть побед. В последний раз до этого на скамейке во время матчей Жамнов был в сезоне-2018/19, тогда он сменил Вадима Епанчинцева и руководил командой в качестве исполняющего обязанности главного тренера. В сезоне-2017/18 Жамнов помогал Епанчинцеву.

В следующем матче "Спартак" 25 февраля примет новосибирскую "Сибирь", а в заключительной встрече регулярного чемпионата 27 февраля дома встретится с "Витязем".

Регулярный чемпионат КХЛ-2020/21. Западная конференция
КомандаИВВОВБПБПОПШО
1ЦСКА*5833532312178-11987
2СКА*5831224415170-12478
3Динамо М*5933504215190-13682
4Локомотив*5829531515175-12280
5Йокерит*5926322719170-15071
6Динамо Мн*58161051224163-16965
7Северсталь*5822533124142-15564
8Спартак*5820712424152-16562
9Витязь5820333227150-16857
10Сочи5812203635119-19537
11Динамо Р575223639122-20327
Регулярный чемпионат КХЛ-2020/21. Восточная конференция
КомандаИВВОВБПБПОПШО
1Ак Барс*5833352510183-12789
2Авангард*5832305711174-13082
3Металлург*5831051515160-13378
4Салават Юлаев*5726551416175-14577
5Трактор*5826423320151-13970
6Барыс*5819832521142-15266
7Автомобилист*5823333521149-12066
8Торпедо НН*5822342621166-16266
9Сибирь5819423129139-15354
10Амур5817515129140-16552
11Нефтехимик5813320139128-20937
12Куньлунь5811112637138-20534

 

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