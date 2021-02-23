"Спартак" стал последним участником плей-офф Континентальной хоккейной лиги

ТАСС, 23 февраля. Московский "Спартак" после поражения подольского "Витязя" от хельсинкского "Йокерита" вышел в плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Матч регулярного чемпионата КХЛ между "Йокеритом" и "Витязем" завершился со счетом 3:2. Ранее во вторник "Спартак" разгромил "Сочи" (6:1). Благодаря данным результатам красно-белые досрочно обеспечили себе место в плей-офф.
"Спартак" набрал 62 очка в 58 матчах, у его ближайшего преследователя "Витязя" 57 очков в 58 играх. Командам осталось провести по две встречи в регулярном чемпионате, "Витязь" потерял шансы обогнать московский клуб.
Ранее в плей-офф КХЛ от Западной конференции вышли московский ЦСКА, санкт-петербургский СКА, московское "Динамо", ярославский "Локомотив", "Йокерит", минское "Динамо" и череповецкая "Северсталь". От Востока в плей-офф сыграют казанский "Ак Барс", омский "Авангард", магнитогорский "Металлург", уфимский "Салават Юлаев", челябинский "Трактор", нурсултанский "Барыс", екатеринбургский "Автомобилист" и нижегородское "Торпедо". Таким образом, определились все участники 1/8 финала Кубка Гагарина.
В середине января, после поражения от ЦСКА, которое стало для "Спартака" третьим подряд в КХЛ, на скамейке красно-белых появился генеральный менеджер клуба Алексей Жамнов, после чего "Спартак" в 10 матчах одержал шесть побед. В последний раз до этого на скамейке во время матчей Жамнов был в сезоне-2018/19, тогда он сменил Вадима Епанчинцева и руководил командой в качестве исполняющего обязанности главного тренера. В сезоне-2017/18 Жамнов помогал Епанчинцеву.
В следующем матче "Спартак" 25 февраля примет новосибирскую "Сибирь", а в заключительной встрече регулярного чемпионата 27 февраля дома встретится с "Витязем".
|№
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1
|ЦСКА*
|58
|33
|5
|3
|2
|3
|12
|178-119
|87
|2
|СКА*
|58
|31
|2
|2
|4
|4
|15
|170-124
|78
|3
|Динамо М*
|59
|33
|5
|0
|4
|2
|15
|190-136
|82
|4
|Локомотив*
|58
|29
|5
|3
|1
|5
|15
|175-122
|80
|5
|Йокерит*
|59
|26
|3
|2
|2
|7
|19
|170-150
|71
|6
|Динамо Мн*
|58
|16
|10
|5
|1
|2
|24
|163-169
|65
|7
|Северсталь*
|58
|22
|5
|3
|3
|1
|24
|142-155
|64
|8
|Спартак*
|58
|20
|7
|1
|2
|4
|24
|152-165
|62
|9
|Витязь
|58
|20
|3
|3
|3
|2
|27
|150-168
|57
|10
|Сочи
|58
|12
|2
|0
|3
|6
|35
|119-195
|37
|11
|Динамо Р
|57
|5
|2
|2
|3
|6
|39
|122-203
|27
|№
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1
|Ак Барс*
|58
|33
|3
|5
|2
|5
|10
|183-127
|89
|2
|Авангард*
|58
|32
|3
|0
|5
|7
|11
|174-130
|82
|3
|Металлург*
|58
|31
|0
|5
|1
|5
|15
|160-133
|78
|4
|Салават Юлаев*
|57
|26
|5
|5
|1
|4
|16
|175-145
|77
|5
|Трактор*
|58
|26
|4
|2
|3
|3
|20
|151-139
|70
|6
|Барыс*
|58
|19
|8
|3
|2
|5
|21
|142-152
|66
|7
|Автомобилист*
|58
|23
|3
|3
|3
|5
|21
|149-120
|66
|8
|Торпедо НН*
|58
|22
|3
|4
|2
|6
|21
|166-162
|66
|9
|Сибирь
|58
|19
|4
|2
|3
|1
|29
|139-153
|54
|10
|Амур
|58
|17
|5
|1
|5
|1
|29
|140-165
|52
|11
|Нефтехимик
|58
|13
|3
|2
|0
|1
|39
|128-209
|37
|12
|Куньлунь
|58
|11
|1
|1
|2
|6
|37
|138-205
|34