"Спартак" стал последним участником плей-офф Континентальной хоккейной лиги

ТАСС, 23 февраля. Московский "Спартак" после поражения подольского "Витязя" от хельсинкского "Йокерита" вышел в плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Матч регулярного чемпионата КХЛ между "Йокеритом" и "Витязем" завершился со счетом 3:2. Ранее во вторник "Спартак" разгромил "Сочи" (6:1). Благодаря данным результатам красно-белые досрочно обеспечили себе место в плей-офф.

"Спартак" набрал 62 очка в 58 матчах, у его ближайшего преследователя "Витязя" 57 очков в 58 играх. Командам осталось провести по две встречи в регулярном чемпионате, "Витязь" потерял шансы обогнать московский клуб.

Ранее в плей-офф КХЛ от Западной конференции вышли московский ЦСКА, санкт-петербургский СКА, московское "Динамо", ярославский "Локомотив", "Йокерит", минское "Динамо" и череповецкая "Северсталь". От Востока в плей-офф сыграют казанский "Ак Барс", омский "Авангард", магнитогорский "Металлург", уфимский "Салават Юлаев", челябинский "Трактор", нурсултанский "Барыс", екатеринбургский "Автомобилист" и нижегородское "Торпедо". Таким образом, определились все участники 1/8 финала Кубка Гагарина.