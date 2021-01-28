Жамнов: плей-офф для хоккеистов "Спартака" начался еще 25 января

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Плей-офф для игроков "Спартака" в чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) начался еще в понедельник матчем с "Торпедо". Такое мнение ТАСС высказал генеральный менеджер красно-белых Алексей Жамнов.

"Спартак" с Жамновым на тренерской скамейке обыграл "Торпедо" в овертайме со счетом 3:2 после трех поражений подряд и сейчас спорит с "Витязем" и "Северсталью" за попадание в плей-офф.

"На первом этапе сами допустили много ошибок: проиграли те матчи, которые надо было выигрывать, из-за чего и попали в нынешнюю ситуацию. Все все прекрасно понимают, и для нас плей-офф начался еще в понедельник", - сказал Жамнов.

В начале матча с нижегородцами черепно-мозговую травму получил нападающий красно-белых Павел Медведев. "Главное, что у него нет ничего такого серьезного, как мы думали. Пока он в листе травмированных, будем следить за его здоровьем. Думаю, он выбыл на пару недель, но это нужно спросить у докторов", - подчеркнул он.

Генменеджер ответил и на вопрос о возможной отставке тренерского штаба и его в случае неудачного сезона. "Для всех каждый сезон решающий. У нас есть руководство, которое принимает решение, и я на это повлиять не могу. Но все всегда зависит от результата, ни у кого нет гарантированного места, и за него надо бороться", - отметил Жамнов.

"Спартак" после 49 матчей занимает девятое место в Западной конференции КХЛ. "Витязь" опережает его при равном количестве очков за счет большего количества побед в основное время. 28 января "Спартак" примет "Металлург".