Отстраненный за матч "Спартак" - "Сочи" арбитр Казарцев рассказал о проверке на полиграфе

В матче первого тура "Спартак" - "Сочи" (2:2), который прошел 9 августа, Казарцев назначил два пенальти в ворота хозяев, второй - в концовке встречи, оба одиннадцатиметровых удара сочинцы реализовали. После игры Казарцев успешно прошел проверку на полиграфе, но был отстранен от судейства на неопределенный срок. Экспертно-судейская комиссия при президенте Российского футбольного союза (РФС) признала назначение второго одиннадцатиметрового ошибочным. В сентябре арбитр вернулся к работе, получив назначения на матчи Олимп - Футбольной национальной лиги, в октябре - отсудил матч РПЛ "Тамбов" - "Ротор".

"Не знаю, наверное, можно было попросить отсрочку, чтобы прийти в себя и пройти детектор через неделю, но можно понять и руководителя судейского комитета (Ашота Хачатурянца), люди от него требовали какого-то ответа по поводу его подчиненного. Он видел, что подтвердить непредвзятость судейства можно вот таким способом, поэтому все оперативно и сделали", - сказал Казарцев.

"Если ты идешь на полиграф, значит, пытаешься что-то доказать, оправдать себя. А если считаешь, что не совершил ничего такого, в чем должен оправдываться, наверное, это выглядит не очень комфортно. Это все случилось после эмоционального дня, нервишки были расшатаны, мягко выражаясь", - добавил он.

Также Казарцев рассказал, что вопросы касались как самого матча, так и сторонних вещей. "Мне было нечего скрывать, на все, что спросили, был дан объективный и искренний ответ, - подчеркнул арбитр. - Про матч и спрашивали, просто система так устроена, чтобы понять, как человек отвечает, нужны вопросы из других областей. Возможно, с этим были связаны некоторые вопросы не конкретно по тому матчу".

"Звучит все очень мило и любезно, так же и проходит. Никто лампой в лицо не светил, на электрический стул не сажал. Все шло обычно, но обычно для этих сотрудников, которые ежедневно оказываются в таких ситуациях. Для меня это было необычно, но стоило такое пройти", - рассказал Казарцев.