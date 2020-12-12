"Уфа" обратится в РФС по поводу работы судьи Казарцева в матче против "Ротора"

На 69-й минуте игры в Волгограде при счете 0:0 нападающий "Ротора" Бека Микелтадзе рукой в своей штрафной заблокировал удар форварда "Уфы" Тимура Жамалетдинова. Казарцев не заметил этого эпизода, а после вмешательства системы видеоассистента рефери (VAR) принял решение не назначать одиннадцатиметровый. На 73-й минуте вторую желтую карточку получил защитник гостей Григорий Морозов. Оставшись в меньшинстве, уфимцы пропустили один мяч и потерпели поражение.

МОСКВА, 12 декабря. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Футбольный клуб "Уфа" обратится в Российский футбольный союз (РФС) по поводу работы судьи Василия Казарцева в матче 18-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) против "Ротора". Об этом ТАСС заявил председатель совета директоров башкирского клуба Ростислав Мурзагулов.

"Игра на тяжелом поле была вязкой и достаточно равной, игрокам было сложно работать, - сказал Мурзагулов. - Считаем, что арбитр допустил грубейшую ошибку, потому что двух вратарей в воротах быть не может. Прекрасный сейв игрока "Ротора" должен получить соответствующую оценку. Будем обращаться в РФС".

Арбитр показал участникам матча 15 желтых и одну красную карточку. "Мне кажется, арбитр взял повышенный градус по желтым карточкам, в обе стороны их могло быть чуть меньше, и на удаление не наиграла ни одна команда. Хотя эпизод с сейвом игрока "Ротора" заслуживал второй желтой карточки", - добавил председатель совета директоров башкирского клуба.

"Обсуждение проблем судейства продолжается, футбольные власти стараются с этим что-то делать, и это неплохо. Говорить об этих проблемах надо. Сегодня ошибка судьи была очевидной, и мы не можем не говорить об этом", - резюмировал собеседник агентства.