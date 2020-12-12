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Футбол в России

"Ротор" победил "Уфу" и впервые с 2004 года одержал домашнюю победу в матче РПЛ

Судья показал 15 желтых карточек
Вратарь "Уфы" Александр Беленов Александр Демьянчук/ТАСС
Описание
Вратарь "Уфы" Александр Беленов
© Александр Демьянчук/ТАСС

ТАСС, 12 декабря. Футболисты "Уфы" уступили волгоградскому "Ротору" со счетом 0:1 в матче 18-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на "Волгоград-Арене".

Гол на 78-й минуте минуте забил Камиль Муллин. На 74-й минуте матча за вторую желтую карточку с поля был удален защитник "Уфы" Григорий Морозов, первое предупреждение футболист получил двумя минутами ранее. Всего арбитр встречи Василий Казарцев показал 15 желтых карточек. Дважды судья воспользовался системой видеоассистента рефери (VAR), но оставлял свое решение в силе.

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"Ротор" одержал вторую победу в сезоне, в предыдущий раз волгоградский клуб выиграл в гостевом матче 12-го тура у московского "Локомотива" (2:1) 24 октября. Впервые с сентября 2004 года "Ротор" победил дома в матче РПЛ. Тогда команда из Волгограда переиграла "Ростов" (3:2), покинув по итогам сезона высший дивизион чемпионата страны и вернувшись лишь в сезоне-2020/21.

"Ротор" набрал 11 очков в 18 матчах и продолжает занимать последнюю, 16-ю строчку в турнирной таблице РПЛ. "Уфа" идет 14-й, имея в активе 13 очков после 18 встреч.

В следующем туре "Ротор" 16 декабря дома встретится с тульским "Арсеналом", а "Уфа" днем позднее в гостях сыграет с "Краснодаром".

Чемпионат России по футболу сезона-2020/21
КомандаИгрыПобедыНичьиПораженияМячиОчки
1Зенит17105237-1335
2Спартак17105232-1735
3ЦСКА17103430-1433
4Динамо1793523-1630
5Ростов1792622-1729
6Локомотив1784519-1728
7Сочи1776425-2227
8Ахмат1774619-2025
9Краснодар1773729-1924
10Рубин1773723-2524
12Химки1864821-2822
12Урал1747613-2019
13Арсенал18351017-2914
14Уфа18341114-3013
15Тамбов17331112-2712
16Ротор1825118-3011
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