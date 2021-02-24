Глушаков считает, что Промес поможет "Спартаку"

ТАСС, 24 февраля. Нидерландский полузащитник Квинси Промес поможет московскому "Спартаку" в оставшейся части чемпионата Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Такое мнение выразил бывший полузащитник красно-белых Денис Глушаков, комментарий которого приводит газета "Спорт-Экспресс" .

Амстердамский "Аякс" 24 февраля сообщил, что согласовал переход Промеса, который станет игроком "Спартака" после заключения контракта и прохождения медосмотра. Сумма трансфера составит €8,5 млн, но может увеличиться до €11 млн.

"Промес - хороший футболист, - сказал Глушаков. - Думаю, он поможет "Спартаку".

Также Глушаков сообщил, что планирует встретиться с бывшим одноклубником. "Пусть Промес сначала прилетит, возобновит тренировки. Думаю, сейчас ему не до встреч будет - потом встретимся с ним, пообщаемся", - добавил футболист.