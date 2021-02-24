НХЛ включила форварда "Торонто" Барабанова в список отстраненных из-за коронавируса

ТАСС, 24 февраля. Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Торонто" Александр Барабанов находится в списке отстраненных из-за коронавируса игроков. Об этом сообщает телеканал TSN .

23 февраля журналист Крис Джонсон в Twitter сообщил, что тест 26-летнего Барабанова на коронавирус дал сомнительный результат. Россиянин является единственным игроком "Торонто", находящимся в списке.

Включение хоккеистов в данный список может быть связано с рядом причин, включая первичный положительный результат теста на коронавирус, изоляцию в связи с проявлением симптомов заболевания, карантин из-за близкого контакта с высоким риском заражения, изоляцию в связи с подтвержденным положительным результатом теста. Всего в настоящее время в списке отстраненных находится восемь игроков.

Барабанов провел в текущем сезоне регулярного чемпионата НХЛ восемь матчей и не отметился результативными действиями. Последний раз он входил на лед 23 февраля в домашнем матче с "Калгари" (0:3).