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Футбол в России

"Спартак" отзаявил футболиста Педро Рошу

Ранее красно-белые дважды отдавали бразильского нападающего в аренду

ТАСС, 24 февраля. Московский футбольный клуб "Спартак" исключил из заявочного списка бразильского нападающего Педро Рошу. Об этом сообщается на официальном сайте Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ).

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24 февраля амстердамский "Аякс" сообщил, что согласовал переход нидерландского полузащитника Квинси Промеса, который станет игроком "Спартака" после заключения контракта и прохождения медосмотра. В заявке московского клуба на сезон находились восемь легионеров, что является максимально допустимым числом. Таким образом, красно-белые были вынуждены отзаявить одного из иностранных футболистов.

Роше 26 лет, он перешел в "Спартак" в 2017 году из бразильского "Гремио". Москвичи дважды отправляли нападающего в аренду - в бразильские "Крузейро" (апрель - декабрь 2019 года) и "Фламенго" (январь - декабрь 2020 года).

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