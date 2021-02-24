"Спартак" отзаявил футболиста Педро Рошу

ТАСС, 24 февраля. Московский футбольный клуб "Спартак" исключил из заявочного списка бразильского нападающего Педро Рошу. Об этом сообщается на официальном сайте Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ).

24 февраля амстердамский "Аякс" сообщил, что согласовал переход нидерландского полузащитника Квинси Промеса, который станет игроком "Спартака" после заключения контракта и прохождения медосмотра. В заявке московского клуба на сезон находились восемь легионеров, что является максимально допустимым числом. Таким образом, красно-белые были вынуждены отзаявить одного из иностранных футболистов.

Роше 26 лет, он перешел в "Спартак" в 2017 году из бразильского "Гремио". Москвичи дважды отправляли нападающего в аренду - в бразильские "Крузейро" (апрель - декабрь 2019 года) и "Фламенго" (январь - декабрь 2020 года).