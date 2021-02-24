Вратарь "Спартака" Ребров считает, что Промес может сыграть против "Рубина"

ТАСС, 24 февраля. Нидерландский полузащитник Квинси Промес может выйти на поле в составе московского "Спартака" в матче 20-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) против казанского "Рубина". Такое мнение выразил голкипер красно-белых Артем Ребров, чей комментарий приводит газета "Спорт-Экспресс" .

Амстердамский "Аякс" 24 февраля сообщил, что согласовал переход Промеса, который станет игроком "Спартака" после заключения контракта и прохождения медосмотра. Сумма трансфера составит €8,5 млн, но может увеличиться до €11 млн. Домашний матч против "Рубина" московский клуб проведет 28 февраля.

"Я не тренер, но я видел в Instagram, что он тренировался, - сказал Ребров. - Может быть, последние дни из-за ситуации он нервничал, но было видно, что тренировался. Я не знаю, какая у него будет готовность, наверняка тесты проведут, но я не думаю, что большой перерыв был. Может, не в основном составе, но выйти он сможет".

"Мы можем только рассуждать об этом, и я могу, как футболист, говорить только так, рассуждая", - добавил Ребров.

Промес с 2019 года играл за "Аякс". В нынешнем сезоне 29-летний футболист провел 18 матчей, в которых отметился шестью голами. С 2014 по 2018 год он выступал за "Спартак", в составе которого становился чемпионом страны и обладателем Суперкубка России.

Ребров выступает за "Спартак" с 2011 года, вместе с командой выигрывал чемпионат и Суперкубок России. В нынешнем сезоне на счету голкипера один матч.