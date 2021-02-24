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Лига Европы

"Тоттенхэм" снова разгромил "Вольфсберг" и стал первым участником 1/8 финала Лиги Европы

Ответная встреча 1/16 финала завершилась со счетом 4:0
Вратарь "Вольфсберга" Мануэль Куттин и нападающий "Тоттенхэма" Карлос Винисиус EPA-EFE/John Walton
Описание
Вратарь "Вольфсберга" Мануэль Куттин и нападающий "Тоттенхэма" Карлос Винисиус
© EPA-EFE/John Walton

ТАСС, 24 февраля. Футболисты английского "Тоттенхэма" со счетом 4:0 дома обыграли австрийский "Вольфсберг" в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы.

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Забитыми мячами отметились Деле Алли (11-я минута), Карлос Винисиус (50, 83) и Гарет Бэйл (73).

В первой встрече, которая прошла 18 февраля в Будапеште, "Тоттенхэм" одержал победу со счетом 4:1. Таким образом, по сумме двух матчей английский клуб оказался сильнее с общим счетом 8:1. "Тоттенхэм" стал первым участником 1/8 финала Лиги Европы.

Обе команды попали в плей-офф Лиги Европы по итогам группового этапа турнира. "Вольфсберг" выступал в одной группе с московским ЦСКА. Встреча в Клагенфурте закончилась вничью (1:1), а в Москве победу одержал австрийский клуб (1:0).

Оставшиеся ответные матчи 1/16 финала Лиги Европы пройдут 25 февраля. Жеребьевка 1/8 финала состоится 26 февраля.

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