"Тоттенхэм" снова разгромил "Вольфсберг" и стал первым участником 1/8 финала Лиги Европы

Забитыми мячами отметились Деле Алли (11-я минута), Карлос Винисиус (50, 83) и Гарет Бэйл (73).

В первой встрече, которая прошла 18 февраля в Будапеште, "Тоттенхэм" одержал победу со счетом 4:1. Таким образом, по сумме двух матчей английский клуб оказался сильнее с общим счетом 8:1. "Тоттенхэм" стал первым участником 1/8 финала Лиги Европы.

Обе команды попали в плей-офф Лиги Европы по итогам группового этапа турнира. "Вольфсберг" выступал в одной группе с московским ЦСКА. Встреча в Клагенфурте закончилась вничью (1:1), а в Москве победу одержал австрийский клуб (1:0).

Оставшиеся ответные матчи 1/16 финала Лиги Европы пройдут 25 февраля. Жеребьевка 1/8 финала состоится 26 февраля.