"Даллас" обыграл "Флориду" в матче НХЛ. Худобин провел вторую игру в сезоне "на ноль"

ТАСС, 25 февраля. "Даллас" со счетом 3:0 обыграл "Флориду" в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Шайбы забросили Джон Клингберг (1-я минута), Эса Линделль (43) и Джоэл Кивиранта (57).
Вратарь "Далласа" Антон Худобин отразил 43 броска по своим воротам и стал первой звездой встречи. Россиянин провел второй матч "на ноль" в сезоне. В предыдущей встрече команд, которая прошла 23 февраля и закончилась победой "Флориды" (3:1), Худобин отразил 49 бросков и повторил личный рекорд.
Одноклубник Худобина Денис Гурьянов не отметился результативными действиями. Вратарь "Флориды" Сергей Бобровский остался в запасе.
"Даллас" набрал 16 очков в 14 матчах и поднялся на шестую позицию в таблице Центрального дивизиона, прервав серию из шести поражений. "Флорида" с 26 очками в 18 играх занимает первую строчку.
Следующий матч команды проведут 26 февраля в Санрайзе (штат Флорида).