"Даллас" обыграл "Флориду" в матче НХЛ. Худобин провел вторую игру в сезоне "на ноль"

Шайбы забросили Джон Клингберг (1-я минута), Эса Линделль (43) и Джоэл Кивиранта (57).

Вратарь "Далласа" Антон Худобин отразил 43 броска по своим воротам и стал первой звездой встречи. Россиянин провел второй матч "на ноль" в сезоне. В предыдущей встрече команд, которая прошла 23 февраля и закончилась победой "Флориды" (3:1), Худобин отразил 49 бросков и повторил личный рекорд.