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НХЛ

Голкипер "Далласа" Худобин назвал матч против "Флориды" одним из лучших в карьере

Российский вратарь оформил второй шатаут в сезоне

ТАСС, 25 февраля. Российский вратарь клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Даллас" Антон Худобин считает прошедший матч против "Флориды" одним из лучших в карьере. Комментарий игрока приводит русскоязычная версия официального сайта лиги.

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В ночь на четверг "Даллас" обыграл в гостях "Флориду" (3:0). Худобин отразил все 43 броска по своим воротам, сделав второй шатаут в текущем сезоне, и был признан первой звездой дня. В предыдущей встрече против "Флориды" (1:3) Худобин отразил 49 бросков, повторив личный рекорд.

"В моей карьере были хорошие матчи, были плохие матчи. Наверное, сегодня был один из лучших, - сказал Худобин. - Хотя не знаю, я об этом не думаю. Для меня важны только победы".

"Даллас" располагается на шестой позиции в турнирной таблице Центрального дивизиона с 16 очками после 14 игр.

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