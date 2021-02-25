Голкипер "Далласа" Худобин назвал матч против "Флориды" одним из лучших в карьере

ТАСС, 25 февраля. Российский вратарь клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Даллас" Антон Худобин считает прошедший матч против "Флориды" одним из лучших в карьере. Комментарий игрока приводит русскоязычная версия официального сайта лиги.
В ночь на четверг "Даллас" обыграл в гостях "Флориду" (3:0). Худобин отразил все 43 броска по своим воротам, сделав второй шатаут в текущем сезоне, и был признан первой звездой дня. В предыдущей встрече против "Флориды" (1:3) Худобин отразил 49 бросков, повторив личный рекорд.
"В моей карьере были хорошие матчи, были плохие матчи. Наверное, сегодня был один из лучших, - сказал Худобин. - Хотя не знаю, я об этом не думаю. Для меня важны только победы".
"Даллас" располагается на шестой позиции в турнирной таблице Центрального дивизиона с 16 очками после 14 игр.