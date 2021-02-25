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Футбол в России

Квинси Промес успешно прошел медосмотр перед переходом в "Спартак"

О договоренности между "Аяксом" и московским клубом о переходе игрока было объявлено в среду
Квинси Промес Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Квинси Промес
© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 25 февраля. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Нидерландский полузащитник Квинси Промес успешно прошел медицинский осмотр перед переходом в московский "Спартак". Об этом ТАСС сообщил директор департамента по связям с общественностью красно-белых Антон Фетисов.

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В среду амстердамский "Аякс" сообщил, что согласовал переход Промеса, который станет игроком "Спартака" после заключения контракта и прохождения медосмотра. По сообщению газеты "Спорт-Экспресс", сумма трансфера составит €8,5 млн, но может увеличиться до €11 млн. Футболист прибыл в Москву 24 февраля.

"Квинси Промес успешно прошел медосмотр", - сказал Фетисов.

В четверг в пресс-центре "Открытие-Арены" пройдет пресс-конференция с участием Промеса и руководства "Спартака".

Промес играл за "Аякс" с 2019 года. В нынешнем сезоне 29-летний футболист провел 18 матчей, в которых отметился шестью голами. С 2014 по 2018 год он выступал за "Спартак", в составе которого становился чемпионом страны и обладателем Суперкубка России.

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