Лыжница Непряева рассказала о выступлении на чемпионате мира после перелома руки

ОБЕРСТДОРФ /Германия/, 25 февраля. /ТАСС/. Российская лыжница Наталья Непряева продолжает испытывать болевые ощущения в заживающей после перелома руке во время выступления на чемпионате мира в Оберстдорфе. Об этом она рассказала журналистам в четверг после выступления в спринтерской гонке.

Непряева не смогла пробиться в полуфинал соревнований. Ее участие в турнире находилось под вопросом, поскольку в конце января она сломала руку, выступая на соревнованиях в шведском Фалуне.