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Чемпионат мира по лыжным видам спорта

Лыжница Непряева рассказала о выступлении на чемпионате мира после перелома руки

Спортсменка не смогла пробиться в полуфинал в спринтерской гонке

ОБЕРСТДОРФ /Германия/, 25 февраля. /ТАСС/. Российская лыжница Наталья Непряева продолжает испытывать болевые ощущения в заживающей после перелома руке во время выступления на чемпионате мира в Оберстдорфе. Об этом она рассказала журналистам в четверг после выступления в спринтерской гонке.

Непряева не смогла пробиться в полуфинал соревнований. Ее участие в турнире находилось под вопросом, поскольку в конце января она сломала руку, выступая на соревнованиях в шведском Фалуне.

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"Рука дает работать, но все равно присутствует лимитирующий фактор, который мешает и отвлекает, - сказала Непряева. - Да и общее состояние... Не хватает скоростной работы, потому что я почти весь сбор провела, катаясь с одной палкой. Это не позволило мне проделать запланированную работу. Что имеем, то имеем, надеюсь, в дальнейших гонках будет получше, я разгонюсь".

"Болевые ощущения в руке? Да, конечно есть, - отметила она. - Терапия помогает, но еще не придумали такого, что позволило бы вылечить перелом за две недели".

Непряева является призером Олимпийских игр и прошлого чемпионата мира.

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