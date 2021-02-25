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Чемпионат мира по лыжным видам спорта

Лыжница Непряева готова пробежать всю соревновательную программу чемпионата мира

В конце января россиянка сломала руку на этапе Кубка мира в шведском Фалуне

ОБЕРСТДОРФ /Германия/, 25 февраля. /ТАСС/. Российская лыжница Наталья Непряева готова пробежать всю соревновательную программу на чемпионате мира в Оберстдорфе. Об этом она рассказала журналистам в четверг после выступления в спринтерской гонке.

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Непряева не смогла пробиться в полуфинал соревнований. Ее участие в турнире находилось под вопросом, поскольку в конце января она сломала руку, выступая на соревнованиях в шведском Фалуне.

"Конечно", - ответила лыжница на вопрос о планах пробежать всю программу чемпионата мира, если позволит здоровье.

В женской части соревнований лыжников на чемпионате мира состоится шесть гонок: спринт, командный спринт, скиатлон, гонка на 10 км, эстафета и марафон.

Непряева является бронзовым призером Олимпийских игр, двукратным бронзовым призером чемпионатов мира, двукратным серебряным призером многодневной лыжной гонки "Тур де Ски". В сезоне-2018/19 она заняла второе место в общем зачете Кубка мира, в сезоне-2019/20 - третье.

Чемпионат мира продлится до 7 марта.

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