РУСАДА отправит WADA сведения о вакцине "Спутник V", когда получит ответ от производителя

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) поделится со Всемирным антидопинговым агентством (WADA) информацией о всех сертифицированных в России вакцинах от коронавируса, включая "Спутник V", сразу после того, как получит ответы от их производителей. Об этом ТАСС заявила директор по коммуникациям РУСАДА Мария Маркова.

Ранее WADA сообщило ТАСС, что не видит препятствий для вакцинации спортсменов "Спутником V" с целью защиты от коронавируса. В то же время Всемирное антидопинговое агентство попросило РУСАДА связаться с производителем вакцины для выяснения ее точного состава и свойств, а также получения любой дополнительной информации. В WADA также уточнили, что делали соответствующие запросы в национальные антидопинговые агентства и других стран, где производятся вакцины от коронавируса.

"РУСАДА получило запрос от WADA относительно вакцины "Спутник V". Мы, в свою очередь, отправили запрос производителям всех сертифицированных на данный момент вакцин, а также в Министерство здравоохранения России, - сказала Маркова. - Теперь мы ждем от них ответа, как только его получим, то безусловно, сразу проинформируем о его содержании WADA. А также всех спортсменов, специалистов и общественность".

"В то же время напоминаем, что запрещенный список WADA является исчерпывающим, то есть в нем указаны все субстанции и методы, которые недопустимы к использованию на данный момент. Мы рекомендуем спортсменам, тренерам и персоналу спортсменов всякий раз сверяться со списком WADA или проверять препараты на сайте РУСАДА", - добавила собеседница ТАСС.

Массовая вакцинация взрослого населения старше 18 лет началась в регионах России с 18 января. Россияне могут бесплатно привиться одной из двух зарегистрированных вакцин - "Спутник V" или "Эпиваккорона". 20 февраля премьер-министр РФ Михаил Мишустин объявил о регистрации третьей отечественной вакцины от коронавируса - "Ковивак". Она разработана федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени М. П. Чумакова РАН - подведомственным учреждением Минобрнауки РФ.

На данный момент в мире также используются три вакцины, разработанные в США, две - в Великобритании, шесть китайских, по одной из Германии и Индии.