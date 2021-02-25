В УЕФА надеются, что разрешенная заполняемость трибун на Евро-2020 составит не менее 50%

ТАСС, 25 февраля. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) рассчитывает, что на матчах чемпионата Европы разрешенная заполняемость арен будет составлять не менее 50% от общей вместимости. Об этом в эфире телеканала "Россия-24" сообщил член исполкома УЕФА, генеральный директор организационного комитета российской части турнира Алексей Сорокин.

В среду Сорокин сообщил ТАСС, что УЕФА определится с форматом допуска зрителей на матчи чемпионата Европы 7 апреля. Из-за пандемии коронавируса будут рассматриваться четыре сценария - полная заполняемость трибун, заполняемость от 50% до 100% или от 20% до 30% от максимальной вместимости, а также проведение игр без зрителей.

"Многие города отмечали, что сейчас положение не лучшее, но тенденция положительная просматривается. УЕФА рассчитывает, что можно будет провести турнир как минимум с 50% болельщиков, а может быть даже и больше. Стремление УЕФА заключается в том, чтобы провести турнир по схеме "50%+". - сказал Сорокин.

"УЕФА не является организацией, которая запрещает въезд и выезд болельщиков в другие страны. Это определяется правительством соответствующих стран, но УЕФА стремится к максимальному количеству болельщиков и максимальным возможностям для передвижения, при этом прислушиваясь к мнению властей", - добавил Сорокин.

Чемпионат Европы должен был пройти с 12 июня по 12 июля 2020 года, но из-за пандемии коронавируса был перенесен на год вперед. Он пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года. Проведение Евро-2020 запланировано в 12 европейских городах: Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме.