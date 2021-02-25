УЕФА 28 апреля рассмотрит вариант с увеличением числа зрителей на Евро в случае их допуска

ТАСС, 25 февраля. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) 28 апреля рассмотрит возможность увеличения количества болельщиков при их допуске на матчи чемпионата Европы в случае улучшения эпидемиологической ситуации. Об этом в эфире телеканала "Россия-24" сообщил генеральный директор российской части оргкомитета турнира Алексей Сорокин.

В УЕФА надеются, что разрешенная заполняемость трибун на Евро-2020 составит не менее 50%

Ранее медицинский советник УЕФА Даниэль Кох заявил, что существует возможность выезда болельщиков за границу на матчи турнира. Решение будет принято после консультаций с 12 странами, в которых пройдут игры чемпионата. 7 апреля должно быть принято решение о формате допуска зрителей.

"Мы всегда знали, что чемпионат Европы пройдет, не было никаких сомнений, его некуда переносить, - отметил Сорокин. - Самой главной новостью после заседания [руководства УЕФА и представителей городов-организаторов] стало, что УЕФА определится со сценарием относительно болельщиков и их количества 7 апреля, а 28 апреля будет возможность изменить эти цифры в лучшую сторону в случае улучшения эпидемиологической ситуации в городах".

Чемпионат Европы по футболу был перенесен на год из-за пандемии заболевания, вызываемого новым коронавирусом. Согласно планам УЕФА, он должен пройти с 11 июня по 11 июля 2021 года в 12 городах. Три матча групповой стадии и один из четвертьфиналов турнира должны состояться в Санкт-Петербурге.