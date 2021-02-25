УЕФА 28 апреля рассмотрит вариант с увеличением числа зрителей на Евро в случае их допуска

ТАСС, 25 февраля. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) 28 апреля рассмотрит возможность увеличения количества болельщиков при их допуске на матчи чемпионата Европы в случае улучшения эпидемиологической ситуации. Об этом в эфире телеканала "Россия-24" сообщил генеральный директор российской части оргкомитета турнира Алексей Сорокин.
Ранее медицинский советник УЕФА Даниэль Кох заявил, что существует возможность выезда болельщиков за границу на матчи турнира. Решение будет принято после консультаций с 12 странами, в которых пройдут игры чемпионата. 7 апреля должно быть принято решение о формате допуска зрителей.
"Мы всегда знали, что чемпионат Европы пройдет, не было никаких сомнений, его некуда переносить, - отметил Сорокин. - Самой главной новостью после заседания [руководства УЕФА и представителей городов-организаторов] стало, что УЕФА определится со сценарием относительно болельщиков и их количества 7 апреля, а 28 апреля будет возможность изменить эти цифры в лучшую сторону в случае улучшения эпидемиологической ситуации в городах".
Чемпионат Европы по футболу был перенесен на год из-за пандемии заболевания, вызываемого новым коронавирусом. Согласно планам УЕФА, он должен пройти с 11 июня по 11 июля 2021 года в 12 городах. Три матча групповой стадии и один из четвертьфиналов турнира должны состояться в Санкт-Петербурге.