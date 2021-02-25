Лыжница Сорина рассказала о первой за полтора месяца гонке после травмы

ОБЕРСТДОРФ /Германия/, 25 февраля. /ТАСС/. Российская лыжница Татьяна Сорина практически полностью залечила травму ноги, которая не позволяла ей выступать полтора месяца. Об этом она рассказала журналистам в четверг после спринта на чемпионате мира в Оберстдорфе.

Российские лыжницы не сумели пробиться в полуфинал спринта на чемпионате мира

Сорина не смогла пройти в полуфинал соревнований. Этот старт для нее стал первым за полтора месяца.

"В принципе нормальное самочувствие, только очень жарко, - сказала Сорина. - Не знаю, как будет дальше. Может, оно и к лучшему, что так сегодня получилось - останутся силы. Но все равно хотелось побороться до конца, тем более что у меня уже 1,5 месяца не было стартов, только контрольные".

Лыжница отметила, что после травмы ей стало еще сложнее проходить спуски на трассе. "Это проблема всегда была, а сейчас стало еще хуже", - заметил она.

Сорина отметила, что на чемпионате мира готовится выступить в скиатлоне и в индивидуальной гонке на 10 км.