{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Чемпионат мира по лыжным видам спорта

Лыжница Сорина рассказала о первой за полтора месяца гонке после травмы

Спортсменка не смогла выйти в полуфинал спринтерской гонки на чемпионате мира

ОБЕРСТДОРФ /Германия/, 25 февраля. /ТАСС/. Российская лыжница Татьяна Сорина практически полностью залечила травму ноги, которая не позволяла ей выступать полтора месяца. Об этом она рассказала журналистам в четверг после спринта на чемпионате мира в Оберстдорфе.

На эту тему
Российские лыжницы не сумели пробиться в полуфинал спринта на чемпионате мира

Сорина не смогла пройти в полуфинал соревнований. Этот старт для нее стал первым за полтора месяца.

"В принципе нормальное самочувствие, только очень жарко, - сказала Сорина. - Не знаю, как будет дальше. Может, оно и к лучшему, что так сегодня получилось - останутся силы. Но все равно хотелось побороться до конца, тем более что у меня уже 1,5 месяца не было стартов, только контрольные".

Лыжница отметила, что после травмы ей стало еще сложнее проходить спуски на трассе. "Это проблема всегда была, а сейчас стало еще хуже", - заметил она.

Сорина отметила, что на чемпионате мира готовится выступить в скиатлоне и в индивидуальной гонке на 10 км.

Теги
Чемпионат мира по лыжным видам спорта
Чемпионат мира по лыжным видам спорта
Крянин: российские лыжники уступили норвежцам тактически в спринте на чемпионате мира
Норвежцы заняли весь пьедестал, россияне Александр Большунов и Сергей Устюгов заняли четвертое и пятое место
Читать полностью