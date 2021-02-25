Лыжница Ступак заявила, что ее не ошарашил неудачный результат в спринте на ЧМ

ОБЕРСТДОРФ /Германия/, 25 февраля. /ТАСС/. Российская лыжница Юлия Ступак морально была готова к тому, что в спринтерской гонке на чемпионате мира в Оберстдорфе ей не удастся пройти дальше четвертьфинала. Об этом она рассказала журналистам после окончания соревнований.

Стадию четвертьфинала в спринте не смогла преодолеть ни одна из четырех российских лыжниц.

"Рассматривала все варианты. Я бегаю не первый год, поэтому знаю, чего ожидать от спринта. Не сказала бы, что сильно ошарашена. В очередной раз не хватило немного", - заметила Ступак.

"Конечно, есть внутренние переживания, потому что я очень люблю эту дисциплину, у меня в ней были медали. Я хочу, чтобы она у меня получалась. Несмотря на это, я знаю свой потенциал, я, моя семья, близкие и болельщики в меня верят. Сегодня да, не получилось, но чемпионат мира только начался", - добавила она.

Ступак является бронзовым призером Олимпийских игр в спринте.