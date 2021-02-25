Футбольная национальная лига хочет привлечь в ближайшие три года 1 млрд рублей

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Инвестиции в размере 1 млрд рублей планируется привлечь в Футбольную национальную лигу (ФНЛ) в течение ближайших трех лет. Об этом журналистам сообщил глава ФНЛ Александр Алаев.

Ранее в четверг Алаев был избран президентом лиги.

"Мы поставили амбициозные цели, в ближайшие три года хотим привлечь 1 млрд рублей. Третий блок вопросов - человеческий потенциал. Нет цели никого убирать из ФНЛ", - сказал Алаев.

Единственным соперником Алаева на выборах президента лиги был исполнительный директор организации Иван Шабанов. "Только что мы разговаривали с ним [Шабановым]. Я подтвердил клубам, что нет желания убирать ни одного человека. Наша задача - помочь этому коллективу стать лучше. Я предложил ему продолжить работать исполнительным директором либо до конца сезона, либо до конца года".