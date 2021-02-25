Александр Алаев избран президентом Футбольной национальной лиги

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев избран новым президентом Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе лиги.

Выборы прошли в четверг в рамках общего собрания клубов ФНЛ. Алаев избран сроком на четыре года. За него проголосовали 19 клубов из 22.

Соперником Алаева был исполнительный директор организации Иван Шабанов. Он исполнял обязанности президента ФНЛ с декабря 2020 года, когда эту должность покинул Игорь Ефремов, возглавлявший организацию на протяжении 10 лет.

Алаеву 41 год, в РФС он работает с 2007 года. С 2019 года занимает должность генерального секретаря организации. В декабре 2020 года он заключил новый контракт с РФС сроком на четыре года.