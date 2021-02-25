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Футбол в России

СМИ: "Спартак" готов продать Бакаева "Динамо" за €12 млн

Как сообщает газета "Спорт-Экспресс", сумма трансфера может быть разбита на четыре транша

ТАСС, 25 февраля. Московский футбольный клуб "Спартак" готов продать столичному "Динамо" полузащитника Зелимхана Бакаева. Об этом сообщает газета "Спорт-Экспресс".

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По информации источника, сумма трансфера, в случае согласия бело-голубых, должна составить €12 млн и будет разбита на четыре транша.

Бакаеву 24 года, в текущем сезоне он провел 21 встречу за "Спартак", забив один мяч и отдав семь результативных передач. Он является воспитанником клуба. Сезон-2018/19 Бакаев провел в тульском "Арсенале" на правах аренды. В составе сборной России на счету полузащитника шесть матчей и один голевой пас.

"Спартак" после 19 туров занимает третье место в таблице Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) с 35 очками в активе, "Динамо" с 30 очками идет шестым. В субботу "Динамо" обыграло "Спартак" (2:0) в матче 1/8 финала Бетсити - Кубка России.

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